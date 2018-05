Trav-Mogens tipper: Få solen til at danse

GÄVLE LØRDAG 19. MAJ

V5 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 2-3-1-11-7

V75-2: 13

V75-3: 3

V75-4: 8-6-7-2-1-4-12

V75-5: 4

V75-6: 3-8-9-6

V75-7: 7

70 kroner

Weekendens sikre

Swish Lane (13 i V75-2) har ganske vist et skidt startspor og skal runde mange for at vinde dette løb. Jeg tror dog, Peter Untersteiners hest løser opgaveN. Hesten er nem at placere i løbene, og den tåler at bestille noget undervejs.

Weekendens fidus

Grude Svarten (1 i V75-4) kommer med tre andenpladser i træk i blidere klasse end denne. Jeg synes dog, hesten har vist fin form, og den ser ud til at vokse med opgaverne. Den virker stærk og reel, og herfra vil den få et godt løb.