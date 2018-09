Trav-Mogens tipper: Grand Prix i Aarhus

AARHUS SØNDAG 30. SEPTEMBER

V5 – Spilstop kl. 14.00

V5-1: 7-2-3-4-8

V5-2: 3-4-6

V5-3: 1-5-6

V5-4: 1-4-2

V5-5: 5

135 kroner

Weekendens undervurderede

Atletico (5 i V5-3) kommer efter pause. Hesten har tidligere vist, at den ikke har behov for et par løb, inden den er helt klar. Modstanderne her er ikke bedre end Rene Kjærs hest. Startsporet er o.k., og kusken er i topform.

Weekendens Grand Prix vinder

Eastboundanddown (5 I V5-5) er løbet ind i en hest ud over det sædvanlige i form af Eric The Eel i de seneste starter. Den er ikke med her, og derfor tror jeg, Birger Jørgensens hest er vinder af årgangens første rigtige storløb.