Trav-Mogens tipper: Grand Prix-vinderen

BOLLNÄS LØRDAG 28. JULI

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 3-9-4

V75-2: 5-11-13-12-7-9

V75-3: 1

V75-4: 12

V75-5: 3-12-4-9

V75-6: 6-12

V75-7: 1-8-12

216 kroner

Weekendens fidus

Corona Brick (5 i V75-2) løb en god tid senest og lignede en hest med kræfter i behold. Med startspor fem i voltestart burde hesten få et fornuftigt løb undervejs, og så tager den mange til slut.

Weekendens ugarderede

Queer Fish (1 i V75-3) er hurtig fra start, men jeg er dog ikke sikker på, at den er hurtig nok til at forsvare føringen. Hesten har dog tidligere vist, at den tåler at bestille noget undervejs, så afhængig af føringen er den ikke. Jeg tror dog, kusken Kaj Widell kommer frem og satser på at overtage føringen tidligt.