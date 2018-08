Trav-Mogens tipper: Her er den oversete

JÄGERSRO LØRDAG 1. SEPTEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 3-2-10-12-8-9

V75-2: 1-6-10-7

V75-3: 8

V75-4: 3-12-4

V75-5: 7-6-8-3

V75-6: 7

V75-7: 5

144 kroner

Weekendens Rebus

V75-1 ser for mig ud til at blive et meget svært løb at finde vinderen i. Jeg tror mest på Chapter N.Deo (3), der løber på finde tider for klassen, og med startspor tre, tror jeg, den er hurtig nok til at forsvare føringen. Når den først spidsen, tror jeg, den holder hele vejen hjem.

Weekendens sikre

Cyber Lane (8 i V75-3) er en mægtig hest, som var stor i nederlaget sidst. Jeg tror, hesten er så meget bedre end modstanderne og vinder dette løb selv fra startspor otte.