Trav-Mogens tipper: Husk den her i Skive

SKIVE - 2. SEPTEMBER

V4 – Spilstop kl. 17.00

V4-1: 3-4-5-6

V4-2: 1-4-7-5

V4-3: 6

V4-4: 8-2-4-6-7

160 kroner

V5 – Spilstop kl. 17.36

V5-1: 6

V5-2: 8-2-4-6-7

V5-3. 7-6-5-9

V5-4: 2-5-4

V5-5: 7-3-4-5

240 kroner

Dagens overraskelse: Axel Party (5 i V4-2) har tidligere vist gode egenskaber, men dummet sig med galop. Køres denne gang af Flemming Jensen, måske han kan få den fejlfrit rundt. Hvis det sker, ender den langt fremme.

Dagens glemte: Bjarne B P (4 i V5-4 og V5-2) er en rigtig fin hest som, når den er fejlfri, løber op med de bedste i denne klasse. 1600 meter er ikke til dens fordel, men skulle der blive kørt lidt om det, tager den mange ned til slut.

Dagens toårsvinder: Evita Star (6 i V5-3) var meget fin i Derby weekenden hvor den kom ind på en femteplads i en fin tid. Da flere af modstanderne her er ude for første gang er det svært at vurvere hvor langt det rækker, så garderinger er nok tilrådeligt

Dagens fidus: Viggen Langborg (7 i V5-5) plejer at møde modstandere der er langt bedre end disse, så selv om den har 20 meters tillæg tror jeg vi for tredje gang i dag ser Knud Mønster foran dommer tårnet.