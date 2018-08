Trav-Mogens tipper: Hvem er bedst på Klippeøen

BORNHOLM SØNDAG 19. AUGUST

V5 – spilstop kl. 14.45

V5-1: 2-6-4-15-10-3-8-7-13-9

V5-2: 4

V5-3: 4-3

V5-4: 4-3-1-13-10

V5-5: 2-5-3-1

400 kroner

V4 – spilstop kl. 15.46

V4-1: 4-3-1-13-10

V4-2: 2-5-3-1

V4-3: 3

V4-4: 6-1-9-4-3-5-7-8-2-10

400 kroner

Dagens sikre

Dem er der to af. Troika Ulvholm (4 i V5-2) går altid godt for Leif Nyboe. Her ligner det spids og slut. Baltic Baunely (3 i V4-3) har igen et godt tilbud i et ungdomsløb. Parret er ubesejret på trods af galop undervejs. Skulle de svigte, er min fidus Andriesswagerman (8).

Dagens fidus

Aston Martin (3 i V5-5 og V4-2) leverede en fin præstation i udtagelsesløbet til Bornholmsmesterskabet. Den sad i dødens hele vejen, men gik helt ind i mål. Med et rygløb slutter den godt af.