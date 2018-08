Trav-Mogens tipper: Hvem skal med i derbyet

RÄTTVIK LØRDAG 4. AUGUST

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 8

V75-2: 2-5-11-4

V75-3: 4

V75-4: 7-1-2-14-4-6

V75-5: 3-12

V75-6: 10-1-4-5-9-12

V75-7: 6

144 kroner

Weekendens sikre

Erik Sting (8 i V75-1) har efterhånden gået mange gode V75-løb. Senest var den dog under normalt niveau, men det, tror jeg, var en enlig svale. Det ligner et løb, hvor Carl Johan Jepson kører tidligt frem med hesten for at overtage føringen, da de værste modstandere alle har fået startspor i anden række, og dem med de lave startspor er sikkert villige til at slippe fronten for at blive trukket med hjem.

Weekendens fidus

Eldorado B (4 i V75-2) leverede en fornem præstation senest mod gode konkurrenter. Denne start er ifølge træner og kusk Hans-Owe Sundberg opladning til de svenske derbyprøver, så det er en hest i topform, vi får at se. Jeg tror, kusken kører efter føringen.