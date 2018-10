Trav-Mogens tipper: Kan Cuba Libre Ice overraske

AARHUS FREDAG 19. OKTOBER

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 6-8-2

V5-2: 2-1-8-7

V5-3: 6-3-1-2-8

V5-4: 5

V5-5: 4-10-7

180 kroner

Weekendens oversete

Atletico (8 i V5-1) kom tilbage efter en kort pause senest, og den leverede et o.k. løb, selvom resultatet kunne være bedre. Modstanderne her er til at tale med, og får Rene Kjær givet sin hest et fornuftigt løb, ender den langt fremme.

Weekendens glemte

L V What A Hunk (6 i V5-3) har løbet lige op med gode heste og virker til at være stabil. I dette løb hvor flere af hestene løber med en vis galoprisiko, ender man langt fremme, hvis man har en stabil hest.