Trav-Mogens tipper: Langt storløb lørdag

ODENSE FREDAG 10. AUGUST

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 4-7-6

V5-2: 10

V5-3: 5-10-3

V5-4: 1-9-8

V5-5: 8-3-6-1

108 kroner

Weekendens ugarderede

Batman S H (10 i V5-2) er, som jeg ser det, feltets bedste hest, og med en af de bedre amatørkuske, tror jeg, den vinder dette løb selv fra startspor 10. Hesten virker til at holde fin form, og den ser ud til at være nem at placere i løbene, så jeg tror ikke, det bliver noget problem for den at vinde.

Weekendens gardering

Arc Va Tout (3 i V5-5) viste fin klasse sidst på Falster. Hesten har dog galoperet i sine hidtidige starter i Danmark, og det bliver der ikke plads til her. Det meste lykkedes dog i øjeblikket for kusken Rene Kjær, og jeg tror, det lykkedes for ham at få hesten fejlfrit rundt. Startsporet er perfekt og med en rolig start, hvor hesten kan blive travet ind, så tror jeg, den ender langt fremme her.