Trav-Mogens tipper: Liga-finaler

SKELLEFTEÅ LØRDAG 6. OKTOBER

V75- Spilstop kl. 16.20

V75-1: 5

V75-2: 2-4-10

V75-3: 6

V75-4: 2-9-7-8-11-1-5

V75-5: 11

V75-6: 12-14-9-6

V75-7: 2-3-11-1-9

210 kroner

Weekendens sikre

Very Kronos (5 i V75-1) holder meget høj klasse, men har det med at dumme sig med galop en gang i mellem. Lykkedes det Erik Adielsson at holde den i trav, tror jeg, hesten vinder. Som jeg ser det, er det en af de lettere sølvdivisionsløb længe, og jeg ser Very Kronos som feltets klart bedste hest.

Weekendens fidus

Heading Reference (2 i V75-7) vandt ganske let senest på en fin måde. Møder bedre modstand her, men hesten holder fin form og alene på det, kommer den langt. Startsporet kunne ikke være bedre, selv om jeg ikke tror, den kan tage føringen fra start.