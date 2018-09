Trav-Mogens tipper: Millionspil lørdag

SOLÄNGET LØRDAG 8. SEPTEMBER

V75- Spilstop kl. 16.20

V75-1: 4-9-10-3

V75-2: 7

V75-3: 1

V75-4: 2-1-7-13

V75-5: 3

V75-6: 2-5

V75-7: 3-6-4-7-8-9-5

112 kroner

Weekendens sikre

Roheryn (7 i V75-2) kommer med tre sejre i seks starter i år. Hoppen har virkeligt tændt til efter skiftet til Timo Nurmos stald. Bemærk dog, at sejrene er kommet på 1640 meter løb, men jeg tror ikke, den vil få problemer med distance på 2140 meter. Startsporet kunne være bedre, da dens værste konkurrent Fame Boko (1) starter i inderbanen.

Weekendens oplevelse

Emile Zola Sisu (1 i V75-3) kommer også fra Timo Nurmo. Forrige gang satte den vel 60-70 meter til ved galop og alligevel rundede den feltet og vandt sikkert. Konkurrenterne er ikke bedre nu. Hesten virker til at være stabil og nem at køre, så den galop, tror jeg ikke, man skal lægge for meget i. Helt sikkert et talent ud over det sædvanlige, og jeg tror, det bliver spids og sejr.