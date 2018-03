Trav-Mogens tipper: Mit bud i millionspillet

CHARLOTTENLUND SØNDAG 18. MARTS

V5 - spilstop kl. 14.11

V5-1: 7-4-8-3-1

V5-2: 5-6-7-4

V5-3: 3-6-4

V5-4: 6

V5-5: 4

60 kroner

Weekendens montevinder

Skylane (6 i V5-4) er en svensk gæst med danske Henriette Larsen i sadlen. Hesten løber på fine tider mod bedre konkurrenter end disse i det svenske, og jeg tror, parret vinder.

Weekendens sikre

Dynamite Hornline (4 i V5-5) er ganske vist blevet slået i sine to seneste starter, men det, tror jeg ikke, sker her. Forrige gang i Charlottenlund mødte den overmagten i svenske Invincible H C, der ganske enkelt var for god i et overpacet løb, og sidste gang fik den et uheldigt løb udvendigt på førerhesten hele vejen, hvilket blev for hårdt for den. I dette syv hestes løb, tror jeg, Axel Jacobsens hest er længder bedre end nærmeste konkurrent.