Trav-Mogens tipper: Nu med tv-klip

SKIVE LØRDAG 24. FEBRUAR

V65 - spilstop kl. 19.40

V65-1: 6

V65-2: 4-1-5-6-7

V65-3: 6

V65-4: 7-9-1-4-6

V65-5: 6-5-1

V65-6: 2-1-11

225 kroner

Weekendens fidus

C M P On Track (8 i V65-4) vandt et billigt løb med mange fejlende heste i sin sæsondebut. Denne gang er forudsætningerne anderledes, men også her er der mange ustabile konkurrenter, så meget er vundet, hvis kusken Rene Kjær endnu en gang får bugseret hesten fejlfrit rundt.

Weekendens sjove

Bale M B (5 i V65-5) var kun slået af Slide So Easy senest i et langdistanceløb efter et løb, hvor hesten fik et roligt løb. Skulle Kasper K Andersen få givet hesten endnu et godt løb, tror jeg, den kan blive en ubehagelig overraskelse for favoritten.