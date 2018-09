Trav-Mogens tipper: Se ugens glemte

NYKØBING TORSDAG 13. SEPTEMBER

V4 – Spilstop kl. 17.00

V4-1: 5-3-2

V4-2: 3

V4-3: 1-6-5

V4-4: 5-7

36 kroner

Ugens ugarderede

Akrobat (3 i V4-2) var kort slået senest, hvor jeg syntes, den viste fine takter mod hårdere modstand end her. Denne gang har den fået et godt startspor, og får Rene Jonassen givet den et fornuftigt løb, kan den være vinderen.

Ugens fidus

Tchai Bakkely (6 i V4-3) løber på fine tider for klassen, og selv om den har fået et halv skidt startspor, tror jeg, den vil runde mange til slut. Tiderne fra de to seneste starter er misvisende, da de er sat på en milebane, men hesten har farten i kroppen, og det kan betyde en del.