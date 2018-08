Vinderen kom med på wildcard

Herover kan du se Dansk Trav Derby 2018 - under kommentaren her der et billedegalleri

Nogen gange skal man se det hele lidt omvendt.

Det tror jeg, at Björn Goop gjorde, da han kørte Chock Nock i Dansk Trav Derby 2018. Ingen var interesseret i at komme frem udvendigt på førerhesten og favoritten Cuba Libre Ice. Den napper jeg, tænke den svenske taktikker - og resten er historie - DERBYHISTORIE.

Den nu dobbelte danske derbyvinder er verdens bedste travkusk. Han er allround – og vinder med taktisk snilde på de små travbaner i Norden og på de helt anderledes store franske arenaer.

DET KRÆVER SIT at blive en anerkendt og ofte brugt kusk på de franske heste. Björn Goop indeholder begge dele – og han mestrer det helt ud til fingerspidserne.

Et hav af andre kuske havde nærmest på forhånd opgivet det helt umulige spor 12 og kørt efter sekundære placeringer. Goop ved, at det gælder om at gribe chancerne… og det gjorde han i den grad.

Hvis der er en, der er mester i at have sine heste klar på dagen – så er det Chock Nocks træner Steen Juul. Ni Derbysejre kan den nu 68-årige travtræner tælle. Nærmeste forfølger kan vel tælle til tre. Det siger noget om, hvilken præstation det er. Ret mig gerne, hvis det er fire – det gør ingen forskel. Og Steen, du må bare ikke stoppe endnu!

Jeg vil på ingen måde pille ved Chock Nocks Derbysejr. Det var den stærkeste hest på dagen, og jeg glæder mig i den grad over, at den storsatsende hesteejer Mona Zaremba er tilbage i travtoppen. Det er ikke længe siden, at hun havde fået nok og lejede sine heste ud – men nu er hun garant for at forsøge at vende brok til smil på de sociale medier.

Det er vildt, Stoffer. Det er vildt, Stoffer. Sådan sagde hun i vindercirklen – og Monas humør og entusiasme for travsporten smitter.

SÆTTER VI OS i helikopteren, så er det på plads med en saglig diskussion om wildcard-systemet. Sammen med Cocky var Derbyvinderen – efter en fjerdeplads i Derbyprøven, hvor tre gik videre, nemlig udtaget på wildcard. Netop det system er ofte diskuteret. Jeg er selv meget i tvivl om systemet er godt eller skidt.

En kollega sagde, mens vi stod i kø til at interviewe Steen Juul, at Chock Nocks sejr var et bevis for, at wildcard-systemet er godt. En anden var af princip imod.

Fordelene ved wildcard-systemet er – som jeg ser det – at de bedste heste får en dobbelt chance for at komme med. På papiret bliver Derbyfeltet stærkere. Altså hvis klasse slår form. Er en af de bedste heste udsat for uheld i Derbyprøven, får den alligevel sin chance i finalen.

Fordelene ved at alle kvalificerer sig gennem Derbyprøverne er, at det gælder om at have sine heste klar på dagen – og at der er to pladser mere at kæmpe om. Her slår form klasse. Bliver en hest syg efter Derbyprøverne, så kan en anden tage pladsen.

HVILKEN AF DE to metoder er mest sportsligt. I tennissporten er der wildcard til enhver turnering – mens det vil virke underligt i fodbold, hvis de forsvarende mestre fra Real Madrid eksempelvis er sikret en semifinaleplads i Champions League.

I Sverige, hvor de bruger kvalifikationssystemet, er startlisten klar lige efter, at Derbyprøverne er kørt. I Danmark venter man ofte en uge – her er fordelen, at Derbyet igen bliver hypet i begyndelsen af Derbyugen.

Der er gode argumenter for begge løsninger – og det er nok en uendelig diskussion – ligegyldigt om Danmark bibeholder systemet eller ej.

Uanset hvad man mener, så er Chock Nock den rigtige Derbyvinder 2018 – for Team Juul gjorde den helt klar til dagen og fik en verdensklasse kusk bag hesten!

I ØVRIGT MENER JEG, at det var en fornøjelse at følge Fast Tracks Derbyudsendelse – ideen med en kameramand på Segwayen skal nok blive kopieret af mange andre, for det gav fantastiske billeder.

