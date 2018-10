Her er Ekstra Bladets nye hest

Ekstra Bladets Travklub hos Jeppe Juel har lejet Avatar Accelerator - og den starter om et par uger

Se Jeppe Juel og Avatar Accelerator herover

Ekstra Bladets Travklub kan præsentere Avatar Accelerator som ny hest i stalden hos Jeppe Juel.

Hesten blev nummer to i Liga 3-finalen i Aarhus 1. juli - og det er en hest, som træneren har store forventninger til.

- Jeg tror, at det kan blive en mini-Tonictobetrue. Altså en hest, der altid løber med frem, siger træneren i tv-interviewet herover.

Avatar Accelerator er netop en afløser for Tonicetobetrue, der har været en reklame-hest for Ekstra Bladets Travklub hos Jeppe Juel.

Den er pt. skadet, og lejemålet af den nye hest løber, indtil Tonicetobetrue er klar igen.

Udover Avatar Accelerator leder bestyrelsen i anpartsstalden efter endnu en hest, således, at de 100 anpartshavere har to heste.

Jeppe Juel vurderer, at Avatar Accelerator starter første gang for Ekstra Bladets Travklub om cirka to uger.

Vær med i Ekstra Bladees Travklub

Du kan være med i Ekstra Bladets Travklub. Det koster 200 kroner om måneden. Vil du vide mere, så skriv til travklub@eb.dk.