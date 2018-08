Inden Nationalløbet: Det bliver taktisk

Ekstra Bladets spilforslag CHARLOTTENLUND SØNDAG 5. AUGUST

V5 – Spilstop kl. 14.45

V5-1: 3

V5-2: 5

V5-3: 2-3-6-7-10

V5-4: 9-6

V5-5: 1-9

20 kroner Weekendens glemte

Cerveza (2 i V5-3) har fået et helt perfekt startspor. Føringen kan den ikke tage, men med startspor to vil den ikke blive lukket inde. Er den blot med fremme til feltet når opløbet, så tager den mange til slut. Weekendens duel

Cool Shadow (1 i V5-5) og Champions Peak (9) har mødt hinanden et par gange i denne sæson, og begge gange har Champions Peak endt længst fremme. Denne gang tror jeg, Cool Shadow får revanche. Cool Shadow har fordel af distancen og her har Jeppe Juels hest et bedre udgangspunkt end tidligere. Vis mere Luk

Liga 1-opgøret træder i baggrunden søndag på Charlottenlund Travbane, når hovedbegivenheden er Derbyprøverne.

Men for Ekstra Bladets Travklubs medlemmer er der opmærksomhed på opgøret for de allerbedste travheste, for andelsstalden stiller op med baneprogrammets favorittips: Tonicetobetrue.

- Det er et lille felt, men med meget gode heste. Jeg er meget tilfreds med mine forudsætninger, siger Jeppe Juel, der kører avishesten.

- Den har vist god form længe. Hest mod hest matcher den modstanderne, så positionerne bliver meget afgørende. Det gælder om at vinde kampene undervejs i løbet. Jeg har bestemt ikke opgivet noget på forhånd. Det bliver et meget taktisk løb, siger han.

Starten går søndag kl. 10.00.

Diablo Bork i Skive lørdag

Det er ikke kun Tonicetobetrue, som Ekstra Bladets Travklub har til start i weekenden. Allerede lørdag er Diablo Bork i gang i Skive.

Den køres af Kasper K. Andersen, men trænes af Morten Friis, der bestiller et afventende løb.

- Jeg opfordrer Kasper til at køre et afventende løb med Diablo Bork, for seneste start i Aarhus kan godt sidde i hesten endnu. Det blev et meget hårdt løb, hvor den gik kold, siger Morten Friis.

- Målet er en god præmie. Diablo Bork har virket fint, og den har trænet godt siden behandlingen for halsbetændelsen.

Løbet er planlagt med start kl. 13.25.