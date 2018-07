Kan vinde en kvart million

Morten Friis har sagt nej til Bornholmsmesterskabet – og i stedet for kommer Race Cowboyland ud i en spændende opgave på en af de største svenske travaftener.

Tirsdag aften er der Hugo Åbergs Memorial på Jägersro-banen i Malmø, og det betyder store præmier i alle løb. Morten Friis har valgt at starte Ekstra Bladets Travklubs hest i langdistanceløbet – og her er der en kvart million svenske kroner til vinderen.

- Den viste en saftig speed i seneste start i Aarhus, så jeg synes, at det er en sjov luring i løbet, siger Morten Friis.

Tager et løb i inderbanen

Han er tilfreds med, at Race Cowboyland starter i inderbanen.

- Det er et perfekt spor. Jeg bliver derinde, det passer hesten godt, og så skal vi prøve at finde vej ud senere i løbet. Normalt, så forsøger de forreste heste at holde et højt tempo i de her løb, og så går de lidt i stå til sidst. Race Cowboyland plejer normalt at holde farten helt til mål, så jeg synes ikke, at den er chanceløs.

- Hesten har noget nær topform, og den har været fin i træningen, så jeg tror minimum, at vi henter en god præmie, siger Morten Friis til Ekstra Bladet.

Starten går kl. 18.36 – og løbet kan følges på Danske Spils hjemmeside.

Vil du være hesteejer med Ekstra Bladet

Det koster 200 kroner om måneden at være hesteejer med Ekstra Bladets Travklub. Der er 100 anparter, og sammen med Race Cowboyland bliver man også ejer af Diablo Bork. Skriv til travklub@eb.dk, hvis du vil være med eller har spørgsmål.