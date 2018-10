Klar til finaleløb med 25.000 i førstepræmie

Anpartshaverne i Ekstra Bladets Travklub kan booke søndag 4. november i kalenderen.

For den dag er travhesten Diablo Bork kvalificeret til finalen i DTC 3-årsserie med en førstepræmie på 25.000 kroner. I alt er der præmier for 68.000 kroner i løbet, og alle deltagere er sikret minimum 2000 kroner.

Diablo Bork løste billet ved at tage andenpladsen i det indledende løb fredag aften i Aarhus.

For første gang sad træneren Morten Friis selv i sulkyen, og det ser ud til, at udstyrsændringerne virkelig hjalp hesten.

Fra start blev den placeret i indersporet, og den blev der uden problemer indtil opløbet. Her sendte kusken hesten ud til angreb, og den var på andenpladsen meget tæt på at indhente storfavoritten Do It Mingus.

- Det var helt klart et vendepunkt, sagde en meget tilfreds Morten Friis til Ekstra Bladet efter løbet.

Han håber, at hesten kommer fint over starten.

- Det må vi lige se på, inden vi melder noget ud om deltagelse i finalen, siger Morten Friis.

Sprint passer ikke til Race Cowboyland

Mens der hos anpartshaverne var jubel over Diablo Borks præstation, så gik det ikke for Ekstra Bladets Travklub anden deltager på løbsdagen i Aarhus.

Race Cowboyland var på en for svær opgave i et flerklasseløb måtte nøjes med en sjetteplads.

- Der var ingen pause i løbet, og når mælkesyren rammer, så gider Race Cowboyland ikke mere. Det er den blevet for gammel til, siger Morten Friis.

