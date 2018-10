Ny avishest: Vi skal være i Top 3

SKIVE SØNDAG 9. SEPTEMBER

V65 – Spilstop kl. 18.15

V65-1: 2-7-5

V65-2: 7-8

V65-3: 1-3-10

V65-4: 5

V65-5: 4-9-8

V65-6: 4-6-12-3

216 kroner

Weekendens ugarderede

Flædie Grim (5 i V65-4) viste ganske vist ikke det helt store senest, men denne gang er konditionerne helt anderledes for Flemming Jensens hest. Startsporet er vel o.k., og jeg tror, hesten er hurtig nok til at sidde i føringen tidligt i løbet og derfra dirigere feltet.

Weekendens glemte

Batman S H (4 i V65-6) er en herlig hest, der altid yder sit bedste. Startsporet er vel perfekt, og hvis den går et fornuftigt løb, tror jeg, den ender langt fremme.