Ny toppræstation af avishest

Avisenhesten Race Cowboyland passerede 100.000 i årsindtægt, da den blev toer i det lange løb på Derbydagen.

Det var kun sejrshesten Bandit Brick, der var bedre.

Glæden ved andenpladsen var stor for Morten Friis, der på sidste langside gik forbi feltet for at sikre sig indersporet i opløbssvinget.

- Næste start bliver nok i det lange løb på Aalborg Store Pris-dagen om tre uger, siger Morten Friis i interviewet efter løbet herover.

Andenpladsen gav 25.000 kroner til de 100 anpartshavere i Ekstra Bladets Travklub. Vil du være hesteejer med Ekstra Bladet, så skriv til travklub@eb.dk. Det koster 200 kroner i måneden.