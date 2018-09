Ny toppræstation: Der var ingen hjælp undervejs

Ekstra Bladets Travklubs Race Cowboyland gik et topløb på Skive Trav søndag aften.

Hesten skulle give 60 meters forspring til flere af konkurrenterne, men den kom alligevel helt frem til tredjepladsen.

- Jeg er meget tilfreds med Race Cowboyland. Den ydede alt, hvad den kunne i opløbet, men vi blev nødt til at bruge mange kræfter undervejs, for der var ikke rigtig nogen trækhjælp, siger Morten Friis, der træner og kører hesten, som har indløbet over en million kroner på travbanerne.

Gordon Dahl vandt Jubilæumsløbet med Cutthecrap. Race Cowboyland er tapper i yderbanen. Foto: Flemming Andersen/Dansk Hestevæddeløb

Han meddeler, at næste start ikke er fastsat.

- Jeg afventer lige dyrlægen, så vi kan få Race Cowboyland tjekket igennem, siger han.

I Ekstra Bladets Travklubs stald hos Team Friis er der også Diablo Bork. Den har stået stille på grund af sygdom.

- I sidste uge fik vi grønt lys til at træne igen. Halsen var endelig sygdomsfri, og blodprøverne har vist, at der har været en virus i kroppen på hesten. Vi begynder at bygge intervaltræningen op igen, men der går i hvert fald tre til fire uger, inden den kan komme til start igen, siger Morten Friis.'

Vær med i Ekstra Bladets Travklub

Du kan opleve op- og nedture som hesteejer med Ekstra Bladet. Det koster 200 kroner om måneden at være med, og så ejer man en procent i de to nævnte heste. Skriv til travklub@eb.dk.