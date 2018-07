Svær opgave i mindeløbet

Travliga 1: Jeppe Juel frygter at Harald Lunds Mindeløb bliver for taktisk for Ekstra Bladets Travklubs Tonicetobetrue

Ekstra Bladets Travklub er med på den største scene, når travbanen ved Nykøbing Falster søndag eftermiddag inviterer til Harald Lunds Mindeløb. Avisstalden starter nemlig Tonicetobetrue i hovedløbet, der også er et Liga 1-løb.

Det er Jeppe Juel, der kører Tonicetobetrue i løbet, og han frygter et taktisk løb.

- Det værste, der kan ske, er, hvis Harry Haythrow kommer til spids og tager alt tempoet ud af løbet. Så bliver det svært for os, for med spor syv, må jeg formode, at vi kommer til at sidde et godt stykke nede i feltet, siger Jeppe Juel.

Førstepræmien er på 50.000 kroner, men nordjyden ser ikke lige de penge havne i de 100 anpartshaveres lomme.

- Det bliver svært at vinde, men omvendt så kommer jeg med en hest, der er i god form og skik. Hest mod hest matcher den alle i feltet. Jeg tror, at Harry Haythrow vinder – og så kommer der en kæmpe flok, der må kæmpe om andenpladsen – deriblandt os, siger Jeppe Juel.

Starten på Harald Lunds Mindeløb går kl. 16.38.

Avis-hesten tog 23. sejr og er klar til storløb