Vi kan både vinde og blive nummer fire

Ekstra Bladets spilforslag AALBORG LØRDAG 3. FEBRUAR

V65-1: 8-13-4-2-12

V65-2: 1

V65-3: 7-1-3-2

V65-4: 8

V65-5: 4-2-5

V65-6: 5-9-6

180 kroner Weekendens ugarderede

The Las Cola (1 i V5-2) møder bedre heste, end den plejer, men jeg tror, den løse opgaven. Hesten optræder meget fornuftigt og virker til at være en hest, der indeholder en hel del. Startsporet kan måske være en fælde, da den ikke virker til at være specielt hurtig fra start, så Flemming Jensens vigtigste opgave må være hurtigst muligt at komme ud i andet spor, så parret ikke bliver lukket inde. Hesten har tidligere vist, at den tåler at gøre det grove arbejde undervejs. Weekendens sikre

Battle Quin (8 i V65-4) blev i seneste start kørt direkte til føringen, og blev den løbet ud. Denne gang er konkurrencen skærpet en hel del, men jeg synes, at Anders Pedersen havde en hel del mere at køre med senest, og selv fra startspor otte ser det godt ud. Kusken er tilpas offensiv, så jeg tror, Battle Quin tidligt i løbet vil komme frem til førerhesten, og så vil der blive kørt om det. Vis mere Luk

Ekstra Bladets Travklub sætter sit præg på Travligaens eliterække. For to uger siden vandt Race Cowboyland Liga 1-løbet i Billund, og lørdag aften forsøger Tonicetobetrue (6 i V65-6) at gøre den kunststykket efter.

Jeppe Juels hest kommer til opgaven på hjemmebanen i Aalborg med en frisk sejr fra sidste uge i Göteborg. Men konkurrencen er skærpet, når nogle af øjeblikkets bedste danske heste sætter hinanden stævne.

- Det er fantastisk, at travsporten kan samle sådan et felt, når man tænker på vejret i denne uge. Det er langt fra alle, der har optimale træningsbetingelser, siger Jeppe Juel, der ser sin egen chance i løbet som god.

- Formen er, hvor den skal være, og det bliver positionerne, der afgør, om Tonicetobetrue vinder eller bliver nummer fire. Det er klart, at modstanden her er hårdere, end den var på Åby i sidste uge.

- Jeg afskriver bestemt ikke sejren. Hvis Tonicetobetrue får det rigtige løb, og der bliver kørt til, så er vi ikke uden chance, siger Jeppe Juel.

Gælder point til finaleløb

I Liga 1-løbet er der 15.000 kroner i førstepræmie og vigtige point at kæmpe om for at blive klar til finalen på hjemmebane sidst i marts. Her er der 40.000 kroner til vinderen.

Starten går kl. 21.20.

Vil du være medejer

Vil du skrive dig op til en ledig anpart i Ekstra Bladets Travklubs stald 01 med Tonicetobetrue og Cassiopeia B F, så skriv til travklub@eb.dk. Den månedelige udgift er 200 kroner, og skal der betales et indskud på mellem 500 og 1000 kroner.