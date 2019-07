Travkrig: Kamp om spillerne

AARHUS SØNDAG 7. JULI

V5 – Spilstop kl. 12.47

V5-1: 4

V5-2: 9-11

V5-3: 6-4-3-2-9-1-7-5-8 (alle)

V5-4: 9-1

V5-5: 5-9-4-2-7-11

216 kroner

Dagens sikre vinder: Slide So Easy (4 i V5-1) er feltets bedste hest. Den møder meget lettere modstand, end den er vant til.

Dagens fidus: Donato Hyrdehøj (1 i V5-4) har ikke vist det helt store i år, men denne gang møder den lettere modstand, hvis vi ser bort fra Damien Shadow (9) end den er vant til. Startsporet burde være o.k. for Rene Kjærs hest, og jeg tror, den overrasker her

V4 – Spilstop kl. 13.47

V4-1: 9-1

V4-2: 5-9-4-2-7-11

V4-3: 1

V4-4: 5-11

48 kroner

Dagens ugarderede: Ceton Simoni (1 i V4-3) sluttede godt af senest til en andenplads. Havde den fået frit løb lidt før, tror jeg, den havde vundet dette løb også. Denne gang har hesten startspor et, og jeg tror, Michael Lønborg kører for føringen her og bliver der til slut.

Dagens Grand Prix vinder: Daytona (5 i V4-4) havde en dum fejl på i sin prøve, men kom stærkt igen. Lykkedes det for Steen Juul at få sin hest fejlfrit rundt, tror jeg, det er vinderen. Jeg vælger dog at gardere den med Donatello Garbo (11 i V4-4), der er handicappet af startsporet, men kapacitetsmæssigt er den på fuld højde med vindertippet.