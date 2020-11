Travkusk indrømmer: Havde sex med heste

Manden er ifølge sin forklaring blevet lokket til at filme dyresex - og så er han siden blevet afpresset af to mænd

En svensk travkusk har trukket overskrifter i de seneste dage, efter at han overfor politiet har indrømmet, at han gentagne gange har haft sex med heste og hunde.

Travkusken har meldt sig selv, efter at han er blevet afpresset af to andre mænd. Først forlangte de to mænd på 29 og 39 år - ifølge kuskens forklaring - 130.000 svenske kroner, og et halvt år senere var beløbet steget til 300.000 svenske kroner.

Nægtede han at betale, ville de ifølge Värmlandsposten sende film til mandens familie, venner og chef.

- Min karriere er ovre, siger travkusken i et politiforhør.

Kusken fra Värmland-regionen nord for Göteborg forklarer, at det var en kontakt til en kvinde fra Karlstad, der har ført ham til overgrebene på dyrene.

- Hun skulle gøre noget for mig, og jeg skulle gøre noget for hende. Det var det, der lokkede mig til at gå over grænsen.

Lærestreg

Den ene afpresser forklarer, at de har haft adgang til 170 optagelser med kusken, der selv benægter, at der findes så mange.

- Jeg har nok sendt flere film, men det er ikke mig på de film. Jeg har googlet mig til nogle og sendt dem. Jeg har ikke indspillet 170 film, siger den 29-årige til politiet.

Stemmer det, som står i medierne, så er det uhørt alvorligt og et brud på dyreværnsloven

Afpresserne siger til politiet, at de havde i sinde at tage pengene.

- Jeg ville give ham en forskrækkelse. Det var godt, hvis det var lykkedes. Når han kom med pengene, så ville jeg give ham dem igen og derefter forklare ham, at han ikke skulle gøre sådan noget igen. Skulle jeg have tjent penge på det her, så havde jeg solgt filmene til Aftonbladet.

De to mænd er sigtet for grov afpresning. Den ældste nægter sig skyldig.

Udelukket fra løb

Svensk travsport har reageret med at udelukke travkusken.

- VI har besluttet, at han ikke kan køre løb, mens sagen bliver udredt. Men stemmer det, som står i medierne, så er det uhørt alvorligt og et brud på dyreværnsloven. Det er ikke foreneligt med vores licensbestemmelser, siger Maria Croon til Aftonbladets Trav365.

Ifølge Expressen har kusken erkendt, at han har brudt dyreværnsloven ved seksuelle handlinger med dyr - og han skal betale dagbøder.

