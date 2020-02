Tre sikre vindere på dynamitfredagen

Ekstra Bladets spilforslag ODENSE FREDAG 21. FEBRUAR

V5 – Spilstop kl. 16.07

V5-1: 7 (2-8)

V5-2: 2 (6-7)

V5-3: 4-11-8-9-5

V5-4: 2 (7-1)

V5-5: 4-3-11-9-5

25 kroner



V4 – Spilstop kl. 16.43

V4-1: 4-11-8-9-5

V4-2: 2 (7-1)

V4-3: 4-3-11-9-5

V4-4: 4-7-1-3

200 kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens sikre: Highyield Draviet (2 i V5-4/V4-2) tror jeg er hurtig nok fra start til at tage føringen, og så tror jeg ikke den bliver slået.



Dagens fidus: Nightingale Jaycee (5 i V5-5/V4-3) har ikke startet siden november måned, og det er naturligvis et minus. Hesten viste fine egenskaber sidste år, og den ender langt fremme her alene på sin klasse. Vis mere Luk

Går det som Ekstra Bladets travtipper Mogens Jensen forudser fredag eftermiddag i Odense, så kommer spillerne i nærheden af den halve million, som Derby25 stiller sine spillere i udsigt.

Spilleselskabet giver nemlig sine spillere en gevinstgaranti på 500.000 kroner, hvis kun en spiller rammer de fire eller fem rigtige i enten V4- eller V5.

Ekstra Bladet foreslår tre sikre vindere.

Men den på forhånd nemme omgang vil mange givet spille sine kuponer flere gange - og begynder det at ramle for favoritterne, så kan der alligevel være gode penge at hente for fem rigtige i V5-spillet.