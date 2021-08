Tre skiller sig ud inden lørdag

Intet Hoppederby uden Ekstra Bladets barometer.

Lørdag eftermiddag på Charlottenlund Travbane afgøres det, hvilken fire årige hopper, der går over i historiebøgerne som vinder af det største danske hoppeløb for de fireårige heste.

For et år siden havde Fascination været storfavorit som den klart bedste i årgangen. Men den har været falmende i denne sæson, og så er de to Skive-heste, Fox On The Run og Flower Dust, sprunget ud med klare ambiationer om at tage sejren.

Flower Dust var helt suveræn i sin Hoppederbyprøve og får mange tilhængere lørdag, hvor konkurrencen skærpes. Kommer den til spids - kan den sagtens være vinderen af Hoppederbyet. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- De tre er svære at skelne fra hinanden, siger Ekstra Bladets travekspert Mogens Jensen, der presset giver sit bud på vinderen.

- Flower Dust gik godt i sin prøve, men spørgsmålet er, om den kan komme til spids fra spor tre. Den har de to andre indvendigt for sig, når starten går.

- Jeg forestiller mig et hoppederby, hvor Fascination forsøger at holde spidsen med pres fra Flower Dust. De to kæmper livet af hinanden, og så kan Jan Dahlgaard lukrere på deres indbydes kamp, til sidste kommer Fox On The Run og slår dem, siger Mogens Jensen.

Se hans vurdering af de 12 kandidater i Hoppederbyet herunder:

Ekstra Bladets Hoppederbybarometer 1 Fox On The Run Træner: Peter Rudbeck. Kusk: Jan Dahlgaard

Vandt sin derbyprøve ganske let. Har vist at den går fra alle oplæg og tåler at bestille noget undervejs. Kan lukrere på, at de to værste modstandere sikkert kører frisk til fra start.

2 Flower Dust Træner og kusk: Bent Svendsen Vandt den hurtigste Hoppederbyprøve og kunne vel have ydet lidt mere om nødvendigt. Har trukket nitten i sporlodtrækningen af de tre favoritter. Vil givet gå efter føringen fra start. Lykkedes det bliver den svær at slå. 3 Fascination Træner: Frode Hamre. Kusk: Jeppe Juel

Har vel ikke haft de mest optimale forberedelser, og spørgsmålet er, om hesten er helt i top. Jeppe Juel vil givet satse på føring fra start til slut, men er den hurtig nok til at holde Flower Dust ude? 4 Friday Træner: Bo Westergaard. Kusk: Nicklas Korfitsen

Startsporet er godt, og det hjælper en del. Hesten var tæt på Fox On The Run i sin prøve, og kan vinde hvis de tre favoritter får kørt livet af hinanden. 5 Fiore Træner: Pål M. Tung. Kusk: Ken Ecce

Skuffede fælt i sin derbyprøve, men holder stadig høj klasse. Det skal dog flaske sig fra startspor 12.

6 Flora Træner: Kaj Jensen. Kusk: Kasper K. Andersen De to seneste starter har vist, at hesten er på rette vej. Flora var klart slået i sin prøve, og startspor 10 gør det svært at tro på sejr. 7 Frontrunner Shadow Træner: Morten Juul. Kusk: Birger Jørgensen

Var fin i prøven på afstand af Fascination. Hesten virker dog til at blive bedre og bedre, men mere end en lille pladschance bliver det næppe.

8 Fanny Østervang Træner: Lasse Pedersen. Kusk: Kenneth Andersen

Er hurtig fra start, og det skal sikre den en god position undervejs. Holder dog ikke samme klasse som de tre favoritter.

9 Finest Aveve Træner: Jimmy M. Jensen. Kusk: Jörgen Sjunnesson Startsporet gør, at den vil få et afventende løb bagerst i feltet og håber vel på at kunne tage en af de sidste præmier. 10 Feba Træner: Marianne Mechlenburg. Kusk: Jeppe Rask

Kom med på et af de yderste mandater og skal være glad for penge. 11 Farinelli Hastrup Træner: Kaj Jensen. Kusk: Rene Kjær

Er overmatchet i dette løb og er vel glad for at komme i pengene.

12 Freestyle Træner: Kaj Jensen. Kusk: Casper M. Nielsen

Er også klart overmatchet. Fotos: Dansk Hestevæddeløb

