Troede ikke på opkaldet - vandt to millioner

To svenske kvinder havde købt en lykkepose med forskellige travspil og ramte helt plet, da der var jackpot i Top 7-spillet

Det blev både en lørdag og telefonopkald, som to svenske kvinder med garanti aldrig glemmer.

De blev nemlig ringet op af Hans G. Lindskog, der er vinderambassadør for det svenske hestespilleselskab ATG.

Han ringede med meddelelsen om, at de var de to eneste spillere, der fandt rækkefølgen af de syv første heste i Top 7-løb på Bergsåker-banen lørdag aften.

Top 7-gevinsten var på 2,8 millioner svenske kroner (cirka to millioner danske kroner). I gennem ni lørdage er det ikke lykkedes nogen at finde de syv heste i Top 7, og derfor er syverpuljen vokset og vokset.

- Jeg har verdens job. Jeg har lige talt med vinderne. Det var helt almindelige mennesker.

- Den ene troede ikke på mig. Det tog mig fem minutter at overbevise hende om, at hun havde vundet. Hun var ikke vant til at spille trav. Hun blev lidt oprørt, siger Hans. G. Lindskog i ATG's livesending fra V75-løbene.

Den anden vinder var mere klar over, hvad der foregik.

Det var ikke, fordi de to vindere havde brugt oceaner af tid til at sætte sig ind i løbet. De havde begge købt en såkaldt lykkepose med forskellige spil til lørdagens travløb i Bergsåker i supermarkedkæden ICA. Og det, kan man da sige, var lykken. Spillene i lykkeposen er computergenereret ligesom eksempelvis en lynlotto.

De gevinstkuponer er købt i henholdsvis Malmø og Falköping. Top 7-spillene var for henholdsvis 24 og 48 kroner.

Den ene af de to spillere var sammen med sin datter om lykkeposen.

Af uransagelige grunde tilbyder de to danske hestespilleselskaber Derby25 og Dantoto ikke spil til Top 7. Mens Top 7-spillet gav 2.868.608 kroner til vinderne, så var førstepræmien i den gamle traver V75 kun 927 kroner.

Gevinsten i Top 7-spillet er den næsthøjeste i spillets historie, der går tilbage til oktober 2016.

