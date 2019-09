Tv: Sådan fik Juul sin derbyrevanche

AALBORG (Ekstra Bladet): Steen Juul fik søndag eftermiddag sin revanche for Daytonas ødelæggende galop i Dansk Trav Derby for tre uger siden.

Søndag vandt hesten nemlig Aalborg Store Pris, og den satte dermed Derbyvinderen Dumbo på plads.

- Det var skønt med den her sejr. I Derby kunne jeg ikke se den tabe, da den kom til front, men så kom den galop 800 meter før mål, sagde Steen Juul, efter han kom i stald.

I Aalborg følte træneren ikke, at der tvivl om udfaldet, selv om Donatello Garbo kom tæt på op mod mål.

- Selv om vi vandt knebent, var jeg ikke i tvivl om, at den ville vinde. Den havde flere kræfter tilbage, og jeg måtte aldrig drive den hårdt, sagde Steen Juul.

På sidste omgang trak kusken vattet ud af Daytonas ører for første gang.

- Det svarede den rigtig godt på. Jeg kunne mærke, at den sprang frem, og i opløbssvinget fik jeg en god følelse. Der mærkede jeg, at Daytona havde kræfter tilbage, og jeg kunne høre, at konkurrenterne bag mig animerede deres heste til at gå fremad, siger Steen Juul.

Parret kom i fronten af løbet på første omgang, og derefter styrrede Steen Juul tempoet.

Daytona og Steen Juul efter sejren i Aalborg Store Pris. Foto: Hesselborg Foto/Dansk Hestevæddeløb

Efter sejren meddelte ejerne i Takethem I/S, at hesten er tæt på at blive solgt. De vil hellere investere i to toårige heste med henblik på derbyet om to år.

- Jeg har forståelse for deres planer. Jeg er glad for, at hesten vandt Jydsk 4-årings Grand Prix og i dag, og så tror jeg, at det er en hest, der kan gøre det godt i Frankrig, sagde Steen Juul.

Sejren gav ud over et plaster på Derby-såret ejerne en førstepræmie på 125.000 kroner.

På de sidste meter kom Donatello Garbo tæt på, men Steen Juul følte ikke, at sejren var i fare. Foto: Hesselborg Foto/Dansk Hestevæddeløb

