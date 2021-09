Ubesejret i 12 løb: Er Aalborg fælden?

Derbyvindren Festival Of Speed kan vinde 13. løb i træk, men flere ting peger på, at netop 13 kan være ulykkestallet

Festival Of Speed kommer til at stå i meget lav vinderodds, når starten til travderby-revanchen Aalborg Store Pris går sent lørdag aften.

Men flere ting taler imod, at den ubesejrede travhest får endnu en sejr i resultatrækken.

Først og fremmest: Historien.

I de sidste to år er det nemlig kun lykkedes for en derbyvinder at gentage sejren fra Danmarks mest prestigefulde løb til revanchen i Aalborg få uger efter.

I 2015 lykkedes det for Winston Sisa at vinde begge løb. Hesten var indtil Festival Of Speed vandt derbyet - den største derbyfavorit i de seneste 10 år.

I 1995 var den ligeledes ubesejrede derbyvinder Tresure Ås også til Aalborg Store Pris, men derbyvinderen var end ikke mellem de tre første i Aalborg, hvor Top Straight vandt løbet og Tresure Ås tog fjerdepladsen.

Udover historien, så er Festival Of Speeds kusk en smule skeptisk med hensyn til startsporet.

Ligesom sidste år, da Steen Juul stillede til start med derbyvinderen Extreme, har dette års derbyvinder trukket det inderste spor bag startvognens vinge.

Festival Of Speed var en overlegen vinder af Dansk Trav Derby. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- Jeg har en kæmpe tro på, at den her hest kan løse opgaven, men det er klart, at det spor ikke er optimalt. Der er nogle starthurtige heste udvendigt.

- Frygter du, at I bliver spærret inde?

- Det er der altid en risiko for, men jeg er mere forberedt i år. Sidste år blev jeg fanget med Extreme, fordi der ingen fart var på bilen. Det var jeg ikke nok opmærksom på. Derfor vil jeg tage mig i agt. Jeg skal ikke helt frem til vingen.

- Altså på kanten af tyvstart?

- Nej. Overhovedet ikke. Vi skal bare ikke ligge klods op mod vingen, for så får vi ikke nok fart på.

- Jeg tror, at vi kan forsvare spidsen, men det er da klart, at jeg hellere havde startet længere ude i banen, siger han.

Steen Juul peger på, at startvognene i Danmark efter hans mening ikke kører ensartet.

- Det ændrer sig hele tiden. Tidligere var spor et og to iskolde på Charlottenlund på 1600 meter. Nu er man lidt tættere på, siger Steen Juul.

Er uheldet ude, og Festival Of Speed bliver lukket inde i feltet, trøster Steen Juul sig med, at der kun er ni heste i løbet.

- Jo færre heste, der er, jo lettere opstår der huller, så vi kan komme ud, siger han.

Da Steen Juul vandt derbyet med Festival Of Speed, var det også en sejr til hustruen, Kirsten.