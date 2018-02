Ugens vrinsk: Nu skal der avles

Opråb til Dansk Hestevæddeløb: Avlen skal boostes.

Hvis vi ikke får gang i opdrætningen af danske travheste, så vil alt det positive, der sker omkring travsporten lige nu være spildt på længere sigt.

De sidste år er tallet af opdrættede danske heste været faldende, og det altså bidende nødvendigt, at vi får flere og bedre heste i Danmark.

Det er rigtig godt, at sporten har fået styr på spilleselskabet og samarbejdet med svensk travsport. Men nu er tiden kommet til, at vi bygger huset fra bunden, for ellers smuldrer det i toppen om fem-ti år.

HER ER SÅ mit forslag

Bruge nogle af de millioner, som sporten har stående på bankbogen hos HFF på at købe topafstammede hopper til landet.

Jeg forestiller mig, at man tager til i USA og Frankrig for at købe en del følhopper, som derefter bliver sat på auktion i Danmark – og jeg taler altså ikke kun fem-ti hopper.

Det skulle gerne få nogle flere i gang med at opdrætte heste. Ved denne model kan man få fat i gode følhopper til små penge – selvfølgelig kan der være nogle, der bliver budt højt op – men der skal købes så mange hopper, at nogen af dem kommer til at gå for små penge.

Modydelsen fra opdrætterne er, at hopperne skal bedækkes i en årrække, at de afkom, der kommer, skal indregistreres i Danmark – og at de skal tilmeldes de danske årgangsløb.

JEG TROR, AT mit forslag vil sætte hjulene i gang.

Vi har lige nu ikke nok heste – og nogle nye blodlinjer fra USA og Frankrig vil styrke dansk opdræt og dermed travsporten – det er bare om at bestille flybilletterne!

***

I øvrigt mener jeg …

… at jeg er godt tilpas. I går på vej hjem fra løbene i Aarhus fik jeg at vide, at jeg er den kusk med fleste sejre i Danmark i år. Det er fedt at prøve, og jeg forsøge at forsvare positionen lørdag aften, hvor jeg har stor tiltro til C M P On Track (8 i V65-4). Den vandt ganske let, da jeg kørte den senest i Billund.

Se C M P On Track's sejr i Billund. Video: Fast Track

***

Rene Kjær er 45 år og travtræner i Billund. Han er en af Danmarks oftest benyttede travkuske. Holdningerne i Ugens Vrinsk er skribenternes egne og ikke udtryk for Ekstra Bladets meninger.

Næste lørdag er det Bent Svendsen, der vrinsker på ekstrabladet.dk/trav.