Ugens vrinsk: Vi går efter suset

Lige for tiden sker der mest i kulisserne hos travtrænerne. Således også i vores forretning, hvor vi træner alt, hvad vi kan for at forberede unghestene til sommerens storløb.

Det er nu, at vi skal få grundkonditionen i orden hos hestene.

ALLEREDE NU har trænerne masser af forventninger til året.

Hele tiden vurderer jeg vores heste. Vi prøver på bedste vis at gøre det rigtige, og jeg tænker, at den hest bliver god – og den bliver knap så god, men jeg ved også, at når vi så går i gang med sæsonen, så kan det hele blive vendt på hovedet allerede i første start. Her kan både vores tro og forhåbninger krakelere.

Det psykiske pres på trænerne er stort, og det er vigtigt, at trænerne kan håndtere det. Det er ikke kun omgivelserne, der lægger pres på os – det er vi også gode til selv. Derfor er følelserne og reaktionerne så store, når vi når de ultimative eksamener som Grand Prix-weekenden i Aarhus i begyndelsen af juli og travderbyet i sidste weekend af august.

Når det lykkedes, så kan man mærke det i hele kroppen, og andre gange bliver den skibsknude, man har i maven, endnu større efter en fiasko.

Da Barolo galopperede i Hoppederbyet, der var det som at få en mavepumper, og det samme skete, da vi måtte slette US Male EP kort inden Dansk Trav Kriterium. I sådanne situationer stiller jeg mig selv masser af spørgsmål.

Omvendt så bliver kroppen fyldt med endorfiner, når man er så heldige at vinde et storløb – eller når forventningerne bliver indfriet. Det giver både en lettelse og en tilfredshed, og det er lige netop det sus, som vi lige nu træner efter at få.

JEG HAR IKKE direkte ændret noget i vores vintertræning, men jeg synes, at mine heste har haft en tendens til at formtoppe for tidligt.

Det er ofte sket i Grand Prix-weekenden, og derfor vil vi i år sætte intensiteten ind senere på sæsonen. Målet er, at de skal holde lidt længere – så mine heste kommer nok lidt senere i gang.

I øvrigt mener jeg …

… at alle i Travdanmark skal være glade for, at det lykkedes Aalborg Væddeløbsbane at finde penge i egne rækker. Banen er samlingssted for både to- og firebenede profilere – og især opdrætterne er græsrødder i dansk travsport

Peter Jensen er travtræner i Aalborg.

