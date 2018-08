Utrolig rekord: 68-årig vinder sit niende derby

For første gang nogensinde sad Steen Juul ikke selv bag sin Derbyvinder. Gjörn Goop kvitterede for gæsteturen med en historisk sejr til Chock Nock

Se Steen Juuls reaktion på derbysejr nummer ni herover

Mandag fyldte Steen Juul 68 år.

Søndag skrev han en linje mere på sit imponerende cv, da travikonets niende derbysejr kom i hus hjemme på Charlottenlund Travbane.

Men til forskel fra de otte tidligere sejre, så sad han ikke selv i sulkyen, da Chock Nock foran omkring 7000 tilskuere afviste Cool Shadow i kampen om sejren.

Björn Goop kørte derbyvinderen, og det havde Steen Juul ingen problemer med.

- Det er super. Jeg er så stolt af mine heste. At den lille den vinder, det glæder mig bare enormt, sagde Steen Juul til Ekstra Bladet efter løbet.

Björn Goop og Steen Juul i sejrsrus efter Dansk Trav Derby. Foto: Martin Timm Holmstav

Han kørte selv Champions Peak, der blev nummer fire - så i alt blev der kørt 690.000 kroner hjem til stalden i Dansk Trav Derby.

- Det er teamwork, men det er mig, der bliver vist frem. Uden dem til at tage slæbet, så kunne det ikke lade sig gøre.

- Jo. Jeg tænker på at stoppe som kusk, men som træner håber jeg, at jeg kan lave et par derbyvindere mere, sagde Steen Juul til Ekstra Bladet.

Interaktivt element

