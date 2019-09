V75: Den er god nok til at vinde fra spor 11

Ekstra Bladets spilforslag SOLÄNGET – LØRDAG 7. SEPTEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 1

V75-2: 1

V75-3: 6-12-2-8-4

V75-4: 14-3-2-10-6-15-12

V75-5: 5-1-7-9-3-4

V75-6: 6

V75-7: 3-11

210 kroner Dagens sikre: Arras Cando (1 i V75-1) er lynhurtig fra start, og mon ikke Erik Adielsson satser på at få føringen. Hvis den når den, så er meget vundet, og jeg tror, de bliver der hele vejen. Dagens fidus: Järvsö Fux (3 i V75-4) holder fin form og med de værste konkurrenter startende 20 meter efter, kan det ligne et godt tilbud. Jeg tror, hesten vil føre et langt stykke – måske helt til mål.

Se op for Very Kronos.

Selv om hesten starter med startspor 11 i den hårde konkurrence i Sølvdivisonen, så tror træneren Svante Båth stenhårdt på den.

V75-spillerne gør klogt i at huske hesten i sidste af de syv løb.

- Jeg var meget tilfreds med den i comebacket, og det går meget bedre efter, at vi har ændret rutinerne i opvarmningen. Før brugte den for mange kræfter, men nu lader vi den selv bestemme, hvordan den skal varmes op. Nu går den 1.25 i en 1600 meter i opvarmningen. Det går godt.

- Hesten er gået frem med comeback-løbet i kroppen, og vi har intet at klage over. Den er tilstrækkelig god til at vinde fra spor 11, men jeg bliver heller ikke skuffet, hvis den taber fra det spor. Vi ændrer ikke noget nu, men vi er klar til at trække skoene af, hvis den kvalificerer sig til finalen, siger Svante Båth til Kanal 75.

Træneren stiller også med Arras Cando (1 i V75-1). Den er Ekstra Bladets bud på en sikker vinder i V75-omgangen.

- Den skal gøre alt for at komme til spids, for så vokser chancerne. Kommer den til fronten uden at bruge for mange kræfter, kan den holde hele vejen til mål. siger han.

