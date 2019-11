V75: Dobbelt jackpot!

Ekstra Bladets spilforslag SOLVALLA LØRDAG 2. NOVEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 4-2-3-1

V75-2: 1-3-13-8-5

V75-3: 3-6

V75-4: 4-10-6-1

V75-5: 5

V75-6: 5

V75-7: 11-9-2-5

320 kroner



Dagens fidus: Vinci I.M. (5 i V75-2) kommer med en frisk sejr i seneste start, og forrige gang var den lidt uheldig med løbsafviklingen. Peter Untersteiners hest virker til at have opadgående form, og jeg tror den kan ende langt fremme. Dagens sikre: Staro McMillan (5 i V75-6) er en klasse hest, der dummede sig senest, og det gør den sjældent. Jeg synes hesten har kapacitet i overflod i forhold til sin klasse, og jeg kan ikke se den tabe. Vis mere Luk

Kapaciteten er kæmpe stor - og formen er i top.

Men startmetoden har fældet hoppen flere gange.

Spillerne har en svær opgave at løse i den dobbelte jackpotrunde med 34,6 millioner kroner i syverpuljen: Nemlig at vurdere Fossens Wallys chancer i lørdagens V75.

- Jeg tror på en større chance for at det går godt, end at den galopperer, siger hesten træner Magnus Jakobsson.

Den har været ude i fire voltestartsløb. To af gangene er den galopperet. En af gangen var det allerede i første sving.

- Voltestart er ikke hestens force. Den bliver for arrig mod de andre heste. Det kan den så fundere over, når de skal af sted. Men denne gang har den spor tre, og det tror jeg er godt. Det betyder en større chance for at den glider godt af sted.

- Kan man træne en hest i voltestart derhjemme?

- Nej. Det bliver ikke på samme måde. Bare der er en anden hest ved siden af, så bliver den arrig. Eller ikke arrig, men den kan ikke lide, når nogen kommer for tæt på.

- Gør du noget specielt for, at det skal gå godt lørdag?

- Der er ikke så meget at gøre. Det bliver samme udrustning som senest, og vi skal bare forsøge at holde den afslappet. Hvis bare den ikke hidser sig op inden, så tror jeg, at det går.

Den fireårige hoppe har vundet fem af 15 løb og har kun været uden for top tre fire gange.

- Hvor stor er sejrschancen lørdag, hvis den går fejlfrit?

- Det er svært at sige. Det er mange gode heste med i løbet, og meget afhænger af, hvordan det bliver kør. Den kan klare sig godt i den her klasse, og går det ligeså godt, som i seneste start, bliver den svær at slå.