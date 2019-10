V75: Indskifter for Mr. 7000-sejre

ÅBY – LØRDAG 12. OKTOBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 7-8-6-15-5-11

V75-2: 5-1-2-7-9

V75-3: 10-9-4-6-8

V75-4: 6

V75-5: 10

V75-6: 2

V75-7: 11-3-2-9

300 kroner

Dagens fidus: Bitcoin (5 i V75-2) vandt senest for samme kusk, og jeg synes den har fået et godt tilbud. Hesten har fart og kapacitet til at vinde dette løb, men den har det med at dumme sig med galop, så garderinger anbefales.

Dagens ugarderede: Mellby Free (10 i V75-5) er måske ikke lige den mest oplagte ugarderede med startsporet in mente. Jeg synes dog hesten er så meget bedre end de andre, samt den på papiret værste imod Cash Crowe (9 i V75-5) skuffede fælt senest.