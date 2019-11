V75-jackpot: 34,6 millioner til syverne

Ekstra Bladets spilforslag SOLVALLA LØRDAG 2. NOVEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 4-2-3-1

V75-2: 1-3-13-8-5

V75-3: 3-6

V75-4: 4-10-6-1

V75-5: 5

V75-6: 5

V75-7: 11-9-2-5

320 kroner



Dagens fidus: Vinci I.M. (5 i V75-2) kommer med en frisk sejr i seneste start, og forrige gang var den lidt uheldig med løbsafviklingen. Peter Untersteiners hest virker til at have opadgående form, og jeg tror den kan ende langt fremme. Dagens sikre: Staro McMillan (5 i V75-6) er en klasse hest, der dummede sig senest, og det gør den sjældent. Jeg synes hesten har kapacitet i overflod i forhold til sin klasse, og jeg kan ikke se den tabe. Vis mere Luk

Han er helt overlegen i V75's trænerliga og har vundet 40 V75-løb i år. Nu to på listen Daniel Redén er noteret for 22 sejre.

De løb udgør eliteløbene for de svenske travheste.

I lørdagens omgang, hvor der er overført jackpot, så syverpuljen er på næste 35 millioner kroner, har Timo Nurmos igen hede chancer.

- Jeg er meget tilfreds og stolt over mine resultater. Det er ikke bare en eller et par heste, men mange heste har bidraget til denne succes. Det er kæmpe stort at have vundet 40 V75-sejre. Det er meget svært at vinde så mange sejre, men sidste år vandt vi også ligaen overlegent.

- Lørdag har Global Trustworthy det bedste spor. Jeg tror, at den tager spids, og så har den en god chance, siger Nurmos og afslører en interessant balance og udrustningsændring på en anden hest.

Han har totalt otte heste til start i de syv løb.

- Antonio Trot (V75-1) har gjort fine løb på det seneste, og var toer i V75 senest. Distancen er lige lovlig kort, men den er også god over 2100 meter. Den har ikke startet i en måned, men den har trænet hele tiden. Sporet er godt, og det bliver igen uden sko. Ingen ændringer.

- Global Undecided (V75-1) får hele tiden hårde løb, og den må kæmpe for det hver gang. Hesten går igen uden sko.

Timo Nurmus er finne - men har trænerlicens i Sverige. Foto: Lars Jakobsson/Kanal75

- Une Etoile Gar (V75-3) er en fin hest, som har udviklet sig meget og overrasket mig. Den er blevet stærkere hos os. Den har vundet med kræfter i behold hver gang og går over alle distancer. Den er en af de heste i løbet, der først skal på V75-kuponerne, og det bliver uden sko - og ingen ændringer.

- Hevin Boko (V75-3) er i fin stand. Den kan vinde løb når som helst. Den har haft dårlige startspor i de seneste starter. Vi håber på bedre held denne gang. At det er 2640 meter er et plus. Uden sko med amerikanersulky og ingen ændringer.

- Deede Star (V75-5) har været god på det seneste og har udviklet sig meget i år. Den vandt en V75-finale fra dødens og havde ingen problemer med at vinder bronzedivisionen i seneste start med kræfter i behold. Hesten er hurtig fra start, og det er ærligt med bagsporet. Så god som den har været, skal man ikke afskrive den. Uden sko, amerikanersulky og ingen ændringer.

- Win B.Hill (V75-5) var så god, som jeg regnede med senest. Nu bliver det ikke let, men hesten har høj kapacitet. Det er ikke umuligt, at den starter uden sko. Den har gået med jernsko på bagbenene i de seneste to starter. Jeg skal tænker over, hvad vi gør. Den har tidligere gået med åbent hovedlag - det ændrer jeg nok. Det bliver samme sulky, da hesten er stor, og jeg ved ikke, om den får plads nok i en amerikanersulky.

- Global Winner (V75-6) er en fin hest, som jeg synes godt om. Han er en allround-hest, som går over alle distancer. Jeg har en god fornemmelse for den her. Uden sko, amerikanersulky og ingen ændringer, siger Timo Nurmos.

- Hvem er bedste chance af dine V75-heste?

- Der er så mange fine chancer, så jeg kan ikke fremhæve nogen fremfor de andre. Det er hårde løb, og små marginaler, der afgør, hvem som vinder.

Se også: V75: Dobbelt jackpot!