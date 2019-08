V75-jackpot: Bliver overraskelsen dansk

Ekstra Bladets spilforslag ÅBY LØRDAG 10. AUGUST

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 4-1-9

V75-2: 3-6

V75-3: 4

V75-4: 3-11-10-5-9-6

V75-5: 9-1-6-11

V75-6: 6-9-5

V75-7: 9

216 kroner Dagens ugarderede: Eldorado B (4 i V75-3) er hurtig fra start, så den er næsten garanteret et fornuftigt løb. I sin seneste start vandt Torbjørn Janssons hest en let sejr. Det kunne se ud som en gentagelse her. Dagens fidus: Royal Navy Neo (6 I V75-4) kommer med tre sejre i træk. Sidste gang var det i hård klasse. Hesten virker til at vokse med opgaverne, og selv om startsporet kunne være bedre, tror jeg, Carl Johans Jepsons hest kan overraske.

Vis mere Luk

Der er millioner at hente, når der er jackpot-runde i lørdagens V75-spil. Løbene køres på Åby-banen ved Göteborg, og der er dansk deltagelse. Måske det ovenikøbet kan blive en rød-hvid overraskelse, så en god del af gevinsterne også ender i Danmark.

Apapmand er dansk repræsentant i Sølvdivisionens finale. Den har bare i ejerkredsen en stor tilhængerskare. Den ejes nemlig af Stald KTAS - en stor anpartsstald, der for år tilbage blev startet hos det københavnske telefonselskab.

Der har aldrig været tvivl om, at hesten Apapmand har haft store evner. Men hesten har indtil trænerskiftet til Jeppe Rask haft svært ved at finde travet. Ofte er det endt i galop.

Helt forvandlet

Den skiftede i vinter til Skive-træneren - og fire starter har givet tre sejre og en andenplads. Træneren tror på, at den også har chance i den svenske eliteserie - trods en dårlig udgangsposition i anden række bag startvognen.

- Jeg læser løbet med Eldorado B. som den store favorit. Spillerne kan vælge kun at have den på kuponen, men hvis de vælger garderinger, skal de helt klart have Apapmand med, siger Jeppe Rask til Ekstra Bladet.

Apapmand og Jeppe Rask. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- Jeg forventer, at den kan være med, men modstanderne er gode - det kommer vi ikke udenom, og startspor 11 gør ikke situationen værre. Jeg håber, at der bliver kørt stærkt undervejs, og vil vi angribe til slut. Meget afhænger af, hvilken hest, der får det bedste løb. Apapmand er jo en hest, der er vant til at gemme kræfterne til spurten, siger træneren, der ligesom i hestens seneste fire starter selv sidder bag forvandlingsnummeret på Åby-banen.

- Da den kom til os, ville vi gerne rette den op, så den ikke var så svingende. Det er jo ikke nogen fidus, hvis den indledte med en sejr, og så igen galopperede i næste start. Vi har ikke behandlet den, men vi har arbejdet meget med kroppen på den. Specielt halsen og lænden har vi forsøgt at forbedre, siger Jeppe Rask, der også roserne ejerne for at vise tålmodighed.

Det kan blive tilbagebetalt lørdag eftermiddag - førstepræmien i løbet er 300.000 svenske kroner.

VM-løbet kan blive aktuelt

Se også: 68-årig tog sin niende Grand Prix-sejr