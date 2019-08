V75-jackpot: Supersprinter testes på fuld distance

- Alt skal klappe, hvis vi skal slå storfavoritten Propulsion, siger Markthemarks træner forud for lørdagens internationale løb Åby Store Pris

Efter tredjepladsen i Elitloppet og andenpladsen i både Norrbottens Stora Pris og Ulf Thoresen Grand International, blev det endelig sejr i S:t Michel-Ajo i Mikkeli i midten af juli for Makethemark.

Hesten spurtede sig til sejren i Finland og viste, at formen fra Elitloppet var intakt.

Derfor blev den som første hest indbudt til Åby Stora Pris, der køres på lørdag som et af de syv løb i V75.

Træneren Petri Salmela sagde nej til sprinterløbet Hugo Åbergs i Malmø sidst i juli for at sigte på trekilometersløbet på Åbytravet ved Göteborg.

Har prøvet det før - men ikke med succes

Den seksårige hest, der er en af verdens bedste sprintere, skal altså ud på lange 3140 meter på lørdag.

Kun en gang tidligere har den prøvet den lange distance. Det var som treårig, da den blev uplaceret.

- Heste af dens kaliber kan det meste, og jeg bekymrer mig ikke om distancen, siger træneren.

Han tager starten på den lange distance som et led i at udvikle hesten yderligere, så den på sigt kan være med på højeste niveau i de længere travløb.

- Det er så mange store løb på længere distance i verden, siger Petri Salmela og griner.

Prix d'Amerique er en mulighed

Han tænker specielt på Prix d’Amerique i Paris – verdens største travløb.

- Det er naturligt. Men helt ærligt, så har jeg endnu ingen planer. Det er bare løse tanker. Det kan blive til januar, og det kan blive januar i 2021.

- Hvis vi kan holde hesten i denne fine skik, så bliver det spændende at teste nye grænser og sigte længere frem i karrieren end bare til næste start, siger han.

Og næste start er altså lørdag, hvor Proplusion bliver storfavorit.

- Det er både vigtigt og spændende, at måle Markthemark mod Proplusion over 3140 meter. Jeg tror, at Markthemark klarer det. Sporet er lige det værste, men skal det være spor otte, så er den lange distance ikke så slem.

- Det skal i hvert fald klappe på alle mulige måde, hvis den skal slå Propulsion, siger træneren og fortæller, at positionerne bliver afgørende.

Propulsion spurtede til andenpladsen fra bagspor i Hugo Åbergs Memorial. Daniel Redén og Örjan Kihlström kommer med verdens pt. bedste hest lørdag.

- Ja, Propulsion var fin senest. Og jeg klokkede den til, at den løb 1.08,8 på de sidste 1000 meter – og selvklart meget hurtigere i opløbet. Men de tider klarede Markthemark også på i nogle af sidste års løb.

