V75-løb flyttet fra Norge til Sverige

DANNERO LØRDAG 11. APRIL

V75 – Spilstop kl. 15.00

V75-1: 3-14-11-9-10

V75-2: 4 (12-11)

V75-3: 6-1-14-2-3

V75-4: 1 (3-7)

V75-5: 2-8-3-6-10

V75-6: 7-8-5-4-11-13-1

V75-7: 1 (2-9)

437,50 kroner



Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen.

Dagens sikre: Ulvsåsen (1 i V75-4) har vundet sine tre hidtidige starter i karrieren, og der er ikke meget, der tyder på, at den skulle blive slået her. Startsporet er perfekt, da der kun er fire heste i første volte. Den er ikke afhængig af føringen, så Per Linderoth kan servere sin hest et perfekt løb.



Dagens fidus: Globe du Chatelet (8 i V75-5) har vist fremgang fra start til start i år, og jeg tror ikke, den er dårligere end de andre i dette løb. Det er dens startspor til gengæld, men med lidt tempo på undervejs burde det kunne løse sig.