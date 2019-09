V75-lørdag: Taler sig selv ned

Flemming Jensen ser startsporet som så stort et minus, at han ikke tror på vinderchance med Andre Ward i V75-finalen

Selvom Flemming Jensens Andre Ward gik et løb som en hårdtslående bokser i seneste start, så ser træneren hestens vinderchancer som små, når den lørdag eftermiddag starter på Solvalla-banen i V75-finalerne.

Det er startsporet, som træneren anholder.

- Startspor syv sætter forventningerne ned, så må vi håbe på pengepræmierne. Den der lille flig af sejrschance, som vi havde på forhård, forsvandt da vi fik det startspor.

- Jeg sad forleden og så løb fra Solvalla, og dem med startspor syv kom aldrig rigtig til, så vi skal håbe på en del held, siger Flemming Jensen.

Han forklarer, hvorfor sporet er så svært.

- Det er jo klart, at startsporet betyder meget, når det er så gode heste, vi møder. Vi kan ikke regne med at få noget foræret. Sidste gang vi startede i Sverige havde vi startspor to, så det er bare acceptere det her spo og så få det bedste ud af det, siger Flemming Jensen og noterer sig, at alt ellers er fint med hesten, der har fire sejre i træk.

Andre Ward vandt på Derbydagen i Charlottenlund. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

- Jeg har altid sagt, at den kan klare sig godt i Liga 2, og så er der jo ikke så langt til Lige 1. Her tror jeg også, den vil klare sig, men det er klart i Liga 1 kommer sejrene jo ikke på samlebånd, men den skal nok klare sig.

- Hvad ser du som hestens styrker?

Dens største styrke er forståelsen for at løbe travløb, samt den har en god motor. Hvis du skal sammenligne den med Slide So Easy, så har den slet ikke dens teknik. Så man kan slet ikke sammenligne de to. Motoren og forståelsen derimod har den meget af. Og det kommer man åbenbart også langt med.

