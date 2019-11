V75: Sidste rejse med dansk jernlady

Ekstra Bladets spilforslag BJERKE LØRDAG 16. NOVEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 6-1-9-5-12-10

V75-2: 2

V75-3: 7

V75-4: 6-5-2-4-11

V75-5: 4-1-3

V75-6: 4

V75-7: 9-4-2

135 kroner Dagens fidus: Digger Lord (9 i V75-1) vinder ganske vist ikke så ofte, men jeg synes hesten har vist fine takter gennem længere tid. Startsporet kunne være bedre, men jeg ser hesten som værende bedre end de fleste i dette løb. Dagens sikre: Pastore Bob (7 i V75-3) møder ganske vist en af Norges bedste heste i øjeblikket i form af Gigant Invalley (13), men Pastore Bob møder trods alt bedre heste end denne, hver gang den starter i sit hjemland og løber lige op med dem. Hesten er lynhurtig fra start og 1609 meter med autostart er guf for Johan Untersteiners hest. Vis mere Luk

Flere danske heste starter lørdag eftermiddag i det store skandinaviske V75-spil.

En af dem er hoppederbyvinderen Dream Girl. Og efter en fornem turne i de danske storløb - blev gps'en fredag indstillet til den norske hovedstadsbane Bjerke. Turen kan kulminere med en sejr i Axel Jensens Minneslopp.

- Dream Girl virker til at have klaret rejsen fint. Den har ikke lige spist så meget, men det er normalt for hopper. Den nåede at gå en god tur fredag aften og fik et par måltider. Nu er der bare ventetid, siger Nicolaj Andersen, der træner hesten og også kører den i løb.

Dream Girl og Nicolaj Andersen efter sejren i Hoppederbyet. Foto: Burt Seeger/Dansk Hestevæddeløb

Det har været et fanatisk eventyr. Træneren har selv opdrættet Dream Girl og ført den frem. Undervejs er den blevet solgt til andelsstalden Team Lunden. Og deres koncept er at hoppen skal på auktion mellem jul og nytår. Dermed er det sandsynligt, at den forlader Nicolaj Andersen.

- Vi har ikke nogen i stalden, der umiddelbart vil byde på den. Det har været en vild rejse med Dream Girl, og det er super, at den har vist at vores koncept duer. Det er nok det vigtigste i det her, siger han.

Det er ofte svært for fireårige heste at tage springet op i den bedste klasse, når de løbsmæssigt bliver mikset med de ældre heste som femårig.

- Det bliver et stort spring for Dream Girl. Den mangler noget i størrelsen. Den har fin hjerte og lunge, men det er altså en hård klasse, som den kommer op til, siger han.

Konkurrencen bør også være skærpet allerede lørdag eftermiddag.

- Jeg forventer, at den går et godt løb og gør en god præstation. Nu møder vi andre slags heste, jeg har ikke helt styr på dem endnu, men umiddelbart ser de ikke værre ud end i de danske løb. De bedste af de svenske heste er ikke med, og derfor tror jeg, at det igen bliver positionerne, der afgør løbet. Vi har fået et godt startspor, og jeg tager chancen og kører med fra start, siger Nicolaj Andersen.