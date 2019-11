V75-spilforslag: 18 millioner til syverne

Ekstra Bladets spilforslag ESKILSTUNA LØRDAG 9. NOVEMBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 7-6

V75-2: 1

V75-3: 5-3-2-12-11

V75-4: 2-3-12-6-11-14-9

V75-5: 7

V75-6: 8

V75-7: 3-2-5-9-10

175 kroner Dagens fidus: Fair Enough Am (2 i V75-4) har ganske vist kun startet fire gange i sit liv, så det er tidligt, den skal ud i V75-løb. Jeg synes dog hesten har vist at talentet er der, og fra startspor to i voltestart ser det fornuftigt ud. Dagens sikre: Whipped Eggs (8 i V75-6) tror jeg har stor fordel af distancen på 3160 meter. Den starter næsten udelukkende i de længere løb, og selv om den skal give 20 meter forud til gode modstandere, tror jeg den tager dem alle på styrken til slut . Vis mere Luk

Det er fire år siden første sejr i Gulddivisionen – svensk travsports højeste klasse.

Lørdag er Food Money tilbage på den bane, hvor sejren kom. Klar til en ny fuldtræffer.

- Den er bedre nu, end den var for fire år siden, siger træneren Thomas Jezek.

Food Money blev købt for en slik. Den er vandret op gennem klasserne og har vundet over to millioner kroner.

- Sejren for fire år siden er en af de største den har taget. Året inden vandt den Sølvdivisionens finale, men det er større at vinde et løb i Gulddivisionen, siger træneren.

I år er det blevet til tre sejre og tre andenpladser i ni starter. Senest slog den finske Elitloppet-hest Elian Web og årets Sweden Cup-vinnare Queer Fish.

Går Food Money til spids i Guldivisionen. Foto: Lena Emmoth/Kanal 75

Løbet lørdag er over sprinterdistancen, og starthurtige Food Money har fået startspor to bag bilen. Den har vundet de seneste fire sejre fra spids. Får den igen ønskepositionen, så er meget vundet.

- Den trives foran feltet, men den går også gode løb bagfra. I år har den været sidste heste ind i opløbet, men alligevel endte på anden- tredjepladsen.

Planen er, at Food Money skal gå uden bagsko. Det gør den lidt hurtigere fra start – resten af udstyret er uændret.

- Den møder gode heste, men det hele afhænger af, hvad der sker på dagen. Milligan's School er en super hest, men jeg ved ikke, hvad den siger til sprint. Vi tager til Eskilstuna for at være blandt de tre første i mål.

