V75: Trænerkomet satser benhårdt

Ekstra Bladets spilforslag SKELLEFTEÅ – LØRDAG 5. OKTOBER

V75 – Spilstop kl. 16.20

V75-1: 1-8-10-5

V75-2: 2-9-15-11-5

V75-3: 1-3-9

V75-4: 10-12-9-4

V75-5: 4

V75-6: 14-13

V75-7: 1

240 kroner Dagens oversete: Tempel L.B. (10 i V75-1) løber godt med fremme også i de højere doterede løb. Er kuskeforstærket denne gang, og selv om startsporet kunne være bedre, synes jeg, det er en god chance. Dagens fidus: Loving you Deeply (9 i V75-2) er en finsk gæst, der gør det godt i sit hjemland. Startede senest i Sverige med stor succes, da den vandt en fin sejr. Vis mere Luk

Det er kraftig selvtillid, når man som nystartet træner med kun syv heste på træningslisten - heraf tre egenejede - køber et af Sveriges største træningsanlæg.

Eller måske overmod eller dårlig selvindsigt.

- Det var mange penge, som jeg bad banken om at låne. Men jeg ville gå all-in og virkelig gøre noget ved det. Jeg satsede hårdt og ville ikke overlade noget til tilfældigheder, siger Daniel Wäjersten om sin beslutning om at købe sin tidligere arbejdsgiver Svante Båths gård udenfor Sundsvall.

Et år senere står Wäjersten med skyhøje 27 i sejrsprocent og en træningsliste med 40 individer.

- Det er 65 bokse på gården, og det er målsætningen, at de en dag skal fyldes med heste. Men når det er sagt, så er det ærlig talt gået over al forventning. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle få så mange heste ind på så kort tid.

- Har du oplevet nedture som træner?

- I maj gik hesten lidt dårligere. Jeg var for hård ved dem efter vintertræningen. Jeg burde have lettet dem, i stedet øgede vi træningen yderligere i marts og april, og derfor blev hestene for tunge i kroppen. Det lærer jeg af, og næste år har jeg mere is i maven.

Global Well Off er med i første af de syv V75-løb lørdag. Foto: LARS JAKOBSSON/Kanal 75

- Du vinder mere end hver fjerde start som træner. Er det vigtigt for dig med en høj sejrsprocent?

- I begyndelsen var det vigtigt. Jeg ville vise, at jeg kunne vinde mange løb. Nu er det anderledes. Det er en bagside ved det. Hvis man bruger alle veksler i hverdagsløbene, så er der ikke så meget at skrue på, når det bliver løb med høj præmiesum som V75-løbene. Derfor kommer jeg ikke til at holde samme sejrsprocent næste år. Derimod er målet at køre flere penge hjem.

- Og vinde flere V75-løb?

- Ja. Selvfølgelig. Det er om lørdagen, at jeg vil være med. Det er noget helt andet, når man konkurrerer mod de bedste kuske og heste. Vi har vundet tre kvalifikationsløb til Diamantstoet - men ingen divisionsløb. Der har jeg forhåbninger om at vinde lørdag med Global Well Off (12 i V75-1) lørdag, men det var inden, at jeg så startsporet.

- Det lyder til, at den kommer velforberedt efter seks ugers hvile?

- Ja. Den travede ikke som bedst i kvalifikationen til Hoppederbyet, og lige efter løbet bestemte jeg mig for opgaven lørdag. Det virker fint i træningen, og nu nærmer den sig igen topformen.

- Det bliver hårdt. Den har haft tur med startsporene i år, og sådan er det. Den fungerer bedst med i indersporet, og så vil den gerne spurte frem til slut. Det bliver svært denne gang, og det nedsætter vores chancer.

- Ændringer i balance eller udrustning?

- Vi ændrer til normal sulky. Jeg vil hjælpe den bedre med en sidestang i svingene. Og så skifter jeg fra lukket til halvåbent hovedlag, som den havde på ved sejren i Halmstad, siger Wäjersten.

Ville ikke vinderhest i træning

Han har større tiltro til staldens anden V75-hest. Forvandlingsnummeret Majet af Djupmyra (2 i V75-2), som kommer med to sejre i træk.

Lige så mange, som den har samlet i 65 starter, inden den flyttede til Solum.

En komet, der ser fremad: Daniel Wäjersten. Foto: MICKE GUSTAFSSON/Kanal 75

- Helt ærligt, så spurgte jeg ejeren, hvorfor han ville sætte den i træning hos mig. En syvårig hoppe, som har havde vundet to løb i karrireren. Det virkede til, at den havde den bedste tid bag sig. Men jeg er glad for, at jeg tog fejl.

- På trods af, at den har trænet hårdt og har gået de her løb, så ser den lige så fin ud, som inden seneste start. Den er toptrimmet til dagen, og jeg vil gerne køre den fra spids. Lykkes det, så er vi med til at gøre op om sejren, siger Daniel Wäjersten.

