Væddeløbsbanen bliver i Marselisborg Skoven

I flere diskusioner og debatindlæg gennem årerne er det blevet antydet, at Jydsk Væddeløbsbane skal vige pladsen i Marselisborg Skoven ved Aarhus for at gøre plads til en fodboldstadion uden løbebane.

Lige så mange gange er det blevet manet i jorden.

Trav- og galopbanen er der endnu, og efter mandagens pressemøde om det nye stadion i Aarhus ser banens direktør positivt på fremtiden.

- Det er ikke sagt eller antydet noget om, at vi ikke længere skal være, hvor banen er nu. Jeg var selv med til pressemødet i dag, og jeg glæder mig over de spændende tanker og visioner, der er blevet lagt frem, siger direktør Flemming Sunn til Ekstra Bladet

Flemming Sunn er direktør på Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus. Foto: Laura Bisgaard Krogh

- Både borgmester Jacob Bundsgaard og Jens Bjerg Sørensen fra Herman Sallings Fond talte om, at det skulle være et samlet projekt for hele området, og de lagde vægt på, at de aktører, der er der nu, bliver i området, og nu glæder vi os til at være en del af projektet. Vi vil bidrage med alt, hvad vi kan. Det var en god nyhed både for os, Aarhus og Østjylland, siger direktøren.

- Vi har allerede nu et godt samarbejde med de andre i området - det skal vi have udbygget, så området får mere opmærksomhed og større muligheder, siger Flemming Sunn.

Projektetplanen bliver nærmere beskrevet i 2020.