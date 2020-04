Vandt 19 millioner: - Jeg blev helt tavs

Ekstra Bladets spilforslag JAGERSRO OG SOLVALLA ONSDAG 15. APRIL

V86 – Spilstop kl. 20.30

V86-1: 6 (7-4)

V86-2: 5-8-7-12-6

V86-3: 4 (5-6)

V86-4: 10-11-8-9-3-2

V86-5: 7-5-6-2

V86-6: 5-4-12-8

V86-7: 5-1-6-8

V86-8: 3 (4-11)

480 kroner Note: Heste i parentes er reserveheste til de sikre vindere på spilforslaget. Tager man en førstereserve med fordobles prisen. Tager man begge reserver med i et løb, så tredobles prisen. Dagens fidus: Father Of Sun (5 i V86-6) var overmatchet senest. Denne gang skal den ud over den velvoksne distance 3160 meter, hvor der sikkert er nogle af konkurrenterne, der falder fra. Jeg tror ikke distancen bliver et problem for Emilia Leos hest. Den virker til at være stærk og robust, så med et fornuftigt løb, skal man ikke undervurdere den. Dagens sikre: Harley D.E. (3 i V86-8) er en norsk gæst der har vundet fire ud af fem starter i år. Senest vandt den i sin første start i Sverige i år på en meget fin måde, hvor jeg synes den havde kæfter i behold. Vis mere Luk

Da sidste løb var kørt sidste onsdag, var der bare en kupon af de over en million V86-system tilbage med de otte rigtige vinderheste.

Vinderen havde spillet sit system på atg.se. Indsatsen på 864 svenske kroner gav næsten 20 millioner svenske kroner tilbage - den næsthøjeste gevinst nogensinde i spilformen.

- Jeg blev bare helt tavs, og der gik lige lidt tid, inden det gik op for mig, at jeg havde vundet. Den her herlige sport med alle de mennesker og heste, som har givet mig så meget, gav mig nu en rigtig stor gevinst. Tænk sig efter 40 år i branchen, siger 59-årige Per 'Otto' Ottoson fra den svenske by Töreboda.

I svensk trav bliver han kort og godt kaldt for 'Otto', og han kendes i vrimlen på sin gule jakke, som han næsten altid har på til trav.

Han har været ansat på Axevalla-banen, men har nu en mindre rolle der.

På gevinstkuponen lagde han hårdt ud med at have den norske hest Pantani som sikker vinder i første afdeling.

- Jeg er ven med Kristian Huselius (tidigere svensk ishcokeyspiller, red.) og det var ham, der tippede Frode Hamres hest. Huselius er en af Sveriges absolut bedste travspillere, og jeg lyttede til ham den her gang, og jeg havde ikke klaret det uden ham, siger Per Ottosson.

I det sidste af de otte løb havde 'Otto' alle hestene med.

- Der skete så meget gennem opløbet, at jeg havde svært ved at se det hele. Jeg sad bare stille, sagde han.

Det blev Vera Spiro, der vandt sidste afdeling - det var en kæmpe overraskelse.

- Jeg er 59 år, og nu ser fremtiden lys ud. Jeg har ejet og selv trænet heste, og det er da ikke umuligt, at jeg kommer til at købe nogle flere nu, hvor jeg har muligheden, siger Per 'Otto' Ottosson, som hentede i alt 19.815.192 svenske kroner.