Verdens bedste i Mastersfinalen

Prosulsion får svært ved at forsvare sidste års titel i Europafinalen i Paris lørdag eftermiddag

Ekstra Bladets spilforslag VINCENNES - LØRDAG 7. SEPTEMBER

Vinder – Spilstop kl. 17.35 Risko lav: Cleangame - odds 2,75 hos Bet25 Risiko høj: Bahia Quesnot - odds 18 hos Bet25 - spil eventuelt plads i totalisatorspil hos Dantoto. Begrundelse: Jeg tror ikke så meget på Propulsion, da den sjældent vinder de helt lange løb. Min vinder af løbet er derimod Cleangame med Jean-Michel Bazire. Hesten vandt i juli måned Prix de Buenos-Aires på Enghien over 4200 meter - afstoppet i 1.15,5 - så den har bevist, at den står de lange distancer. Den skæve: Et sjovt bet kunne være Bahia Quesnot, der køres af Junior Guelpa. Den har blandt andet været anden til Uxa Josslyn i EM for hopper. Vis mere Luk

Den europæiske sæsonfinale afgøres lørdag lige inden spisetid på Vincennes-banen i Paris.

12 af Eurpas allerbedste travheste med Europa-ranglistens etter og forsvarende master-vinder Propulsion i spidsen skal fordele 380.000 euro mellem sig.

Propulsion får igen Örjan Kihlström i sulkyen, og træneren Daniel Redén er optimist:

- Hesten virker utroligt fin. Det bliver spændende, siger han til Kanal 75.

Den svenske stjerne vandt sidste år Mastersfinalen i Sverige, og den er aldrig rigtig blevet venner med det sorte baneunderlag i den franske hovedstad. I fire forsøg har den højest nået en andenplads i vinterens storløb Prix d'Amerique.

Men denne gang er det hestens favorit årstid.

- Den er bedst, når det er varmt og meget bedre om sommeren, siger træneren.

Der er kun 12 heste til start - løbet havde plads til 18 heste.

- Det virker som om, at hjemmebanehestene har fordel, når feltet er fyldt helt op. Nu er det mere fair. Det er altid hårdt at møde franskmændene på deres hjemmebane, men jeg tror, at Propulsion gør op om sejren, siger han.

Der er ingen danske heste til start i Mastersfinalen.

Startlisten Mastersfinalen 2019 Trotting Masters - 2700 meter voltestart

1 Eelis - Alexandre Abrivard (Timo Nurmos)

2 Voltaire Giftont - Pietro Gubellini (Cristian Rizzo)

3 Queen Fish - Tony le Beller (Magnus Träff)

4 Detroit Castelets - Matthieu Abrivard (Jean Luc Dersoir)

5 Mindyourvalue W.F. - Robert Bergh

6 Bahia Quesnot - Junior Guelpa

7 Tony Gio - Eric Raffin (Sebastian Guarato)

8 Cleangame - Jean Michel Bazire

9 Milligan’s School - David Thomain (Stefan Melander)

10 Bel Avis - Nicolas Bazire (Jean Michel Bazire)

11 Propulsion - Örjan Kihlström (Daniel Redén)

12 Bold Eagle - Björn Goop (Sebastien Guarato)

