Veteran klar til comeback

Med en lille uges træning af staldens heste i rygsækken er 69-årigen Steen Juul atter klar til løbsdeltagelse.

Af den netop offentliggjorte startliste til Lundens løb den kommende lørdag fremgår det, at travtræneren skal i konkurrence seks gange. Desuden starter han også i Aarhus søndag, hvor der er DM for 5-årige heste.

Endnu har Lunden-træneren ikke fået nogen sikker diagnose på den skade, der holdt ham ude af løbsdeltagelse i mere end en måned. At scanningsresultaterne lader vente på sig, holder dog ikke Steen Juul tilbage.

- Jeg har ikke fået et egentligt klartegn, men heller ikke et forbud. Selvfølgelig ville jeg gerne have haft scanningsresultaterne, men på den anden side er det mig der skal afgøre det ud fra, hvordan jeg har det. Og jeg føler mig helt klar, ellers havde jeg ikke taget chancen, fastslår han til danskhv.dk.

Derbyet bliver uden Mr. Derby