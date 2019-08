Vi kan ikke vinde, hvis vi ikke er med

Danske Beatriz bliver en oddsbombe, hvis den mod forventning vinder EM for Hopper under V75-spillet onsdag aften

Ekstra Bladets spilforslag SOLVALLA ONSDAG 14. AUGUST

V75 – Spilstop kl. 19.30

V75-1: 7-5-2

V75-2: 8-2-11-4-6-9-10

V75-3: 2-6-4-5

V75-4: 10-3-1-7-11

V75-5: 4

V75-6: 4-9

V75-7: 4

420 kroner Dagens spørgsmålstegn: Villiam (4 i V75-6) har kun startet en gang tidligere i år, 8. juli på Rättvik, hvor det blev til en tredjeplads. Hesten matches ifølge træneren Timo Nurmos mod det franske vintermeeting. Startsporet kan der ikke klages over, og da de på papiret værste modstandere har trukket dårligere startspor, tror jeg, Villiam vinder dette løb. Dagens sikre: Macelleria (4 i V75-7) har udviklet sig stort efter trænerskiftet til Robert Bergh, for hvem den i fire starter har to sejre og to andenpladser. Denne gang skal den ud på den velvoksne distance 3140 meter. Startspor fire burde være tæt på perfekt, og med rutinerede Per Lennartsson i sulkyen, tror jeg, den løser denne opgave. Vis mere Luk

Dansk travsport har to heste med i feltet, når der onsdag aften på Solvalla-banen i Stockhom er EM for Hopper.

Det bliver ingen overraskelse, hvis Uza Josselyn, som svenske Erik Adielsson kører, bliver Europamester - det gør det derimod, hvis Beatriz med Peter Ingves har første mule på målstregen.

- Vi kan jo ikke vinde, hvis vi ikke er med, siger hestens træner Christian Lindhardt - der har en EM-titel på sit cv.

- Da jeg vandt EM for 3-åringer med Tano Bork, var der heller ikke mange, der på forhånd troede på den sejr, siger han.

Men træneren fra Nykøbing Falster regner nu heller ikke med, at Beatriz vinder onsdag aften.

- Det er et stenhårdt løb, og alt hvad den kan få med hjem af præmier er en bonus. I første omgang er vi glade for, at vi har fået chancen for at være med. Det bliver en stor oplevelse for både os og ejerne. Det er klart, at buen er spændt, siger Christian Lindhardt til Ekstra Bladet.

